Пушков ответил «удивленному из-за санкций» Шольцу Сенатор Пушков заявил, что санкции удивили западных лидеров, а не Россию

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Больше всего санкциям удивлены лидеры европейских стран, а не Россия, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Совфеда Алексей Пушков. По его словам, рестрикции вызвали трудности у Москвы, однако не меньше сложностей они создали западным странам.

Что бы ни писал премьер ФРГ, более всего удивлены на самом Западе. И удивлены тем, что в очередной раз не удалось порвать российскую экономику в клочья, как еще в 2014 году мечтал Обама, — написал Пушков.

Сенатор признал, что западные санкции создали «и финансовые, и транспортные, и технологические» трудности. Однако «к немалому удивлению Запада», отмечает политик, европейские страны создали немало проблем для себя.

Пушков предположил, что лидеры Европы не до конца осознают долгосрочные последствия рестрикций. Особенно ощутимы они станут тогда, когда Россия откажется от поставок нефти странам, которые попытаются ввести «потолок» на цену отечественной нефти, считает сенатор.

Но в западных столицах, похоже, думают исключительно об экономической войне, но не о том, что сами будут ее жертвами, — резюмировал политик.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал санкции Запада против России «эффективными и правильными». Политик тогда выразил мнение, что единый ответ Европы на военную операцию на Украине «смог удивить российского президента Владимира Путина».