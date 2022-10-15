Пушков ответил Боррелю на угрозы в адрес России пословицей Сенатор Пушков пословицей оценил угрозы Борреля в адрес России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков пословицей прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в котором он угрожал России. При этом Пушков использовал известную рускую пословицу. Свой ответ он разместил в личном Telegram-канале.

Имел полномочия — не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других — на языке, — написал Пушков.

Ранее Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ. По словам главы внешнеполитической службы ЕС, западные страны «тоже не блефуют», говоря о последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «увядшей брюссельской капустой» и объявил, что слова последнего о возможном ядерном ударе Москвы являются «паранойей».

Журналист газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман написал, что заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об ответе на ядерный удар России по Украине вызвало недоумение в Евросоюзе. Публицист отметил, что мнение Борреля не отражает официальную позицию ЕС.