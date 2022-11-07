Пушков оценил внешнюю политику США в случае победы республиканцев Пушков: не стоит не ждать изменений в политике США по Украине после выборов в конгресс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков призвал не ждать изменений во внешней политике администрации США в случае победы республиканцев. В то же время, по его мнению, в случае победы республиканцев помощь Украине может быть скорректирована по объемам и интенсивности.

Не следует ждать от победы республиканцев на выборах в конгресс, если она состоится, революции во внешней политике. Курс на поддержку Украины продолжится, но может быть скорректирован по объемам и интенсивности, — заявил Пушков.

Сенатор напомнил, что в случае победы республиканцев вся практическая деятельность по оказанию военной помощи Украине останется в руках исполнительной власти, а именно администрации американского лидера Джо Байдена.

Ранее политолог Сергей Маркелов предположил, что при победе Республиканской партии во главе с Дональдом Трампом на промежуточных выборах в Конгресс США могут возникнуть реальные основания для возможности диалога между Вашингтоном и Москвой. По его словам, в случае победы республиканцев появится поле для налаживания дипломатических контактов, а также откроются перспективы для многочисленных политических нюансов, в том числе снизится жесткость заявлений и возникнут новые попытки договориться.