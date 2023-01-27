Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об условиях смягчения антироссийских санкций. Американский чиновник лишь повторила позицию США, которая хорошо известна, написал он в Telegram.
Это известная позиция США и их давно сформулированные условия, которые еще раз повторила Нуланд. Вид сбоку, — подчеркнул сенатор.
Нуланд ранее заявила, что в Вашингтоне благосклонно отнесутся к возможности ослабить санкции в отношении Москвы ради мирных переговоров по Украине и вывода войск с ее территории.
По мнению Пушкова, Нуланд «не послала никакого нового сигнала» о готовности США к переговорам, «как подают дело некоторые СМИ».
Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что он не видит готовности американцев к переговорам. По его словам, президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров говорили о том, что Москва готова к серьезным переговорам «без фиги в кармане», однако находясь в Вене, он не наблюдает никаких сигналов.