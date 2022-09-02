Пушков оценил потери Финляндии из-за Украины Сенатор Пушков: Финляндия потеряет из-за поддержки Украины €300 млн в год

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Алексей Пушков

Ежегодно из-за поддержки Украины Финляндия станет терять €300 млн. Об этом написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. Таким образом он прокомментировал заявление зампредседателя парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра о последствиях снижения турпотока в Южную Карелию из России.

Потеря 300 миллионов евро в год за счастье видеть лозунг «Слава Украине» на улицах финских городов? Было бы смешно, если бы не было столь нелепо, — написал Пушков.

Ранее Копра сообщила, что россияне стали реже приезжать в Южную Карелию по причине санкций Евросоюза. Согласно подсчетам политика, убытки составляют около €300 млн в год. Основную часть суммы приносили российские туристы.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия продолжают требовать от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. В совместном заявлении стран подчеркивается, что пока ЕС не сократит поток российских туристов в Шенгенскую зону, эти меры будут приняты на национальном уровне.