Пушков оценил политику Telegram в отношении российских пользователей Пушков: Telegram не распространяет враждебную информацию в отличие от других соцсетей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Telegram в отличие от Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Twitter не ведет целенаправленную деятельность по распространению враждебной России информации. По его словам, которые приводит ТАСС, Telegram превратился в важную русскоязычную платформу, где нет дискриминации российских пользователей и авторов, которые выступают в защиту российских интересов.

Возьму на себя смелость сказать, что в Telegram нет сознательной деятельности по распространению враждебной России информации, что было в Facebook, Twitter, — сказал Пушков.

По словам сенатора, в Facebook и Twitter наблюдалось сознательное распространение политической информации против России и допускалось сознательное нарушение российского законодательства. Так, годами не изымались запрещенные материалы, касающиеся в том числе экстремистских призывов и детской порнографии, а положения российского законодательства не выполнялиcь.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Совет блогеров при Совфеде обратился к президенту Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой разблокировать Facebook и Instagram. Авторы обращения посчитали, что ограничение доступа к этим соцсетям несет в себе негативные последствия для российских блогеров и «риски для всей страны».

Позже в Совфеде заявили, что Совета блогеров при верхней палате парламента не существует. При этом сенаторы приняли решение вывести блогера Валерию Рытвину из экспертного совета при комитете Совфеда по науке, образованию и культуре. Причиной этого стали ее заявления от имени несуществующей организации и неоднократные нарушения регламента работы секции, координатором которой является Рытвина.