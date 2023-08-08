Пушков объяснил выпад Зеленского в адрес президента Бразилии Пушков: критика президента Бразилии Зеленским свидетельствует о провале Украины на встрече в Джидде

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Критика президента Украины Владимира Зеленского коллеги из Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы говорит о провале Киева на встрече в Саудовской Аравии, заявил в Telegram член Совфеда Алексей Пушков. По его мнению, устроить в Джидде демонстрацию солидарности с Киевом не получилось.

Зеленский ранее раскритиковал президента Бразилии за его предложения по урегулированию украинского конфликта, в том числе за требование гарантий безопасности для России.

Раздражение Зеленского позицией Бразилии — еще одно доказательство того, что встреча в Джидде не вылилась в демонстрацию солидарности с Украиной, как это попытались изобразить некоторые западные СМИ, — подчеркивается в сообщении Пушкова.

Сенатор считает, что позицию Бразилии о гарантиях безопасности для России разделяют во многих странах Глобального Юга. При этом он усомнился, что Лула да Силве нужны советы из Киева по поводу того, кого ему надо слушать, а кого — нет.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что переговоры по Украине в Саудовской Аравии не могли привести к результату, поскольку Россия в них не участвовала. По его мнению, Вашингтон старался показать красивую картинку поддержки США со стороны государств глобального Юга в стремлении изолировать Россию, однако попытка перетянуть на свою сторону страны, которые не поддерживают «порядок, основанный на правилах», не удалась.