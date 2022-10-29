Пушков объяснил слова Байдена о Путине и ядерном оружии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Джо Байден хочет сохранить темы применения ядерного оружия в информационном поле после заявления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Такое предположение сделал член Совета Федерации Алексей Пушков.

В ходе своего выступления российский лидер заявил, что Москве не нужен ядерный удар по Украине и призвал тех, кто заявляет об обратном, ознакомиться с военной доктриной России.

Джо Байден в этой связи заявил, что постоянные упоминания Путиным ядерного оружия идут вразрез с миролюбивыми заявлениями об отсутствии намерений в его применении.

Президент России выразился ясно: России нет смысла наносить ядерный удар по Украине. Но США по-прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле, — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Соединенные Штаты Америки на текущем этапе не видят признаков того, что Россия или Украина планируют совершить провокацию с применением «грязной бомбы», заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. Министр также отметил, что США не собираются определять за Украину ее цели в боевых действиях против РФ, как и не намеревались этого делать с начала конфликта.

По его мнению, сейчас важно поддерживать контакты как с противниками, так и с союзниками. Глава военного ведомства добавил, что Киев сообщил об отсутствии таких планов.