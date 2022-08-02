Пушков объяснил санкции Венгрии против России Пушков объяснил санкции Венгрии против России диктатом Евросоюза

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Алексей Пушков

Венгрия присоединилась к санкциям в отношении России исключительно по причине своего членства в Европейском союзе. Такое объяснение сложившейся ситуации дал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, ситуация выглядит «парадоксальной», если учесть позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Будапешт поддержал все санкции против России, хотя Орбан их и сильно критикует. Сей парадокс объясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза всё же нельзя, — написал Пушков.

Он также позитивно оценил попытки главы кабмина Венгрии проявлять независимость от «диктата ЕС» в своей внешней политике.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не является «боссом» Будапешта, а поэтому решения на уровне Евросоюза не будут приняты, если они не подходят Венгрии. Глава правительства добавил, что венгры — независимая и суверенная нация. Он напомнил, что Евросоюз представлен всеми европейскими странами, а Брюссель не является его центром.