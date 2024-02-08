Пушков объяснил реакцию Запада на расширение БРИКС Пушков: прием новой страны в БРИКС Запад считает ударом

Фото: Алексей Пушков

Прием каждой новой страны в БРИКС Запад воспринимает, как удар по своей позиции, объяснил сенатор Алексей Пушков на заседании комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это оказывает очень большое психологическое воздействие, несмотря на то что вошедшие в организацию страны продолжают вести с ними торговые отношения.

Я внимательно наблюдаю за западной прессой, и прием каждой новой страны в БРИКС они воспринимают, как удар по своей позиции. Хотя, в общем-то, ничего не происходит. Эта страна продолжает с ними торговать, — сказал Пушков.

По его словам, это подрывает веру в возможность изменить Россию, а вслед за этим на Западе начнут пересматривать и свою политику. С 1 января полноправными членами объединения стали Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Также Пушков отметил, что западные страны испытали психологический шок, когда увидели, что введенные против России санкции имели ограниченный эффект. Он подчеркнул, что ограничения дали некоторый результат, в частности, произошло снижение курса рубля. Однако через некоторое время негативные аспекты были нивелированы, напомнил он. Сейчас, по его словам, можно говорить об обвале краткосрочного эффекта политики ограничений, но не на это рассчитывал Запад.