Президент США Дональд Трамп не пустил французского лидера Эммануэля Макрона на разговор с главой Украины Владимиром Зеленским в Ватикане для демонстрации лидерства, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, это говорит о том, что хозяин Белого дома намерен «вести свою партию сам».
Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым, — написал сенатор.
Пушков обратил внимание, что специалисты по чтению по губам позже расшифровали слова Трампа Макрону. Оказалось, тот произнес: «Сделай мне одолжение — ты не должен быть здесь».
Впрочем, мы именно это и предполагали без расшифровки, — добавил Пушков.
Ранее Трамп заявил, что Зеленский на встрече в Ватикане добивался дополнительных поставок оружия. Американский лидер отметил, что подобные запросы звучат в течение трех лет.
До этого политолог Сергей Марков заметил, что Трамп изменился после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане. По его словам, глава Белого дома после этого два раза обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Украине. Кроме того, американский лидер пригрозил России усилить вторичные санкции.