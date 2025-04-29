Пушков раскрыл, зачем Трамп выгнал желавшего поговорить с Зеленским Макрона Пушков: Трамп не пустил Макрона на беседу с Зеленским для демонстрации лидерства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Президент США Дональд Трамп не пустил французского лидера Эммануэля Макрона на разговор с главой Украины Владимиром Зеленским в Ватикане для демонстрации лидерства, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, это говорит о том, что хозяин Белого дома намерен «вести свою партию сам».

Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым, — написал сенатор.

Пушков обратил внимание, что специалисты по чтению по губам позже расшифровали слова Трампа Макрону. Оказалось, тот произнес: «Сделай мне одолжение — ты не должен быть здесь».

Впрочем, мы именно это и предполагали без расшифровки, — добавил Пушков.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский на встрече в Ватикане добивался дополнительных поставок оружия. Американский лидер отметил, что подобные запросы звучат в течение трех лет.

До этого политолог Сергей Марков заметил, что Трамп изменился после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане. По его словам, глава Белого дома после этого два раза обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Украине. Кроме того, американский лидер пригрозил России усилить вторичные санкции.