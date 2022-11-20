Пушков объяснил, кто уничтожит США Пушков: США уничтожат их политкорректные граждане

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Алексей Пушков

США будут уничтожены представителями нового поколения агрессивно политкорректных американцев, написал в своем Telegram-канале член Совфеда Алексей Пушков. По его словам, граждане США становятся манкуртами (в романе Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» — раб, забывший свое прошлое, отказавшийся от своих национальных обычаев, традиций, ценностей, потерявший нравственные ориентиры и полностью починившийся хозяину).

Ненависть к основам Америки — вот что движет новым поколением агрессивно политкорректных американцев, состоящим почти сплошь из ультралиберальных манкуртов, — написал Пушков.

Сенатор призвал забыть США XX века, поскольку это уже другая страна. Пушков считает, что Штаты превращаются в новый Вавилон. Исторически общество, которое строят американские манкурты, обречено, заключил политик.

Ранее американский аналитик Мартин Армстронг заявил, что США могут перестать существовать после 2032 года из-за массовых социальных потрясений и финансового краха. Кроме того, по мнению эксперта, выборы президента 2024 года могут не состояться из-за крайнего обострения политической борьбы. Из-за всего того, что происходит в Соединенных Штатах, «Америка разрушается», считает Армстронг.