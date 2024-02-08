Пушков объяснил Кэмерону, как распределяется ВВП Пушков заявил о важности общественного мнения в распределении ВВП

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Алексей Пушков

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон не осознает важность общественного мнения в вопросе распределения долей ВВП на конкретные политические цели, заявил на заседании комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ сенатор Алексей Пушков. В качестве доказательства он привел ситуацию в США, связанную с выделением финансов Украине.

Глава МИД Великобритании ранее заявил, что совокупный ВВП стран Запада в 25 раз превышает ВВП России. По мнению Пушкова, это громкое и бессмысленное заявление, так как ВВП одного государства не следует сравнивать с ВВП нескольких держав. Кроме того, важное значение имеет позиция, которую занимает общество по вопросу выделения средств на те или иные цели.

Сколь громкое, столь безграмотное заявление. Потому что важен не общий ВВП, а та доля ВВП, которая направляется на достижение политических целей. Во-вторых, важно согласие общества на направление этой доли ВВП на конкретные цели, — объяснил Пушков.

Сенатор подчеркнул, что правительство США не может выделить и 1,5% ВВП на помощь Украине из-за отсутствия консенсуса по данному вопросу. По его мнению, в скором времени Соединенные Штаты окажутся самым слабым звеном во всей коалиции западных держав.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал любопытным прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по российскому ВВП. Предполагается, что ВВП России вырастет на 2,6% в 2024 году, что на 1,5% выше предыдущей оценки.