Пушков объяснил, как Церетели соединял в себе потрясающий талант и теплоту Пушков: Церетели соединял в себе потрясающий талант и теплоту

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Алексей Пушков

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил корреспонденту NEWS.ru, что скульптор Зураб Церетели соединял в себе внутреннюю теплоту и потрясающий талант. По его словам, мастер ни на секунду не забывал о своем искусстве.

Церетели соединял очень большую внутреннюю теплоту, доброжелательность, расположенность к людям и потрясающий творческий талант, который его, как я понимаю, не оставлял ни на секунду, — сказал он.

Пушков также рассказал, что однажды пил с Церетели кофе в кафе, а он в это время нарисовал на салфетке образ грузинского старика, который потом использовал в своих работах. Сенатор также добавил, что все творчество мастера представляло собой «буйство красок», которое он принес в Москву, осветив «не всегда яркое осенне-зимнее существование». Кроме того, он выразил мнение, что Церетели знают по всему миру и будут его помнить.

Сенатор пояснил, что последний раз виделся с художником в Переделкино около года назад. Тот показывал свои картины. Кроме того, в гостях велись разговоры о политике, жизни и творчестве.

Между тем вице-президент РАХ искусствовед Андрей Золотов заявил, что Церетели был гениальным человеком, который воплощал собой закон жизни и творчества. По его словам, исключительность скульптора проявлялась в его делах и отношении к людям.