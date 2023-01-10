Пушков обвинил финского депутата в паранойе из-за надписи на снаряде ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о наличии «параноидального синдрома» у одного из финских депутатов после того, как тот заказал через специальный сервис надпись против России на украинском снаряде. Свой комментарий сенатор опубликовал в личном Telegram-канале.

Ранее телеканал Yle рассказал, что финский депутат Юсси Халла-ахо с помощью специального сервиса заказал размещение надписи «За свободу Финляндии» на снаряде ВСУ. На это Пушков заявил, что Финляндии ничто не угрожает.

Кто угрожает свободе Финляндии? Россия? Даже президент Финляндии заявил, что не видит такой угрозы, — подчеркнул сенатор.

Он также добавил, что Финляндии «точно угрожает параноидальный синдром депутатов-русофобов». По мнению Пушкова, этим законодателям «очень хочется чужими руками повоевать с Россией».

В понедельник, 9 января, телеканал MTV Uutiset сообщил, что около половины опрошенных жителей Финляндии высказались против создания в стране постоянной базы НАТО даже после вступления страны в Североатлантический альянс. При этом 49% финнов хотели бы, чтобы Финляндия более активно участвовала в международных военных операциях и деятельности НАТО, помимо защиты собственной страны.

Ранее глава МИД Финляндии заявил, что основной причиной стремления Финляндии присоединиться к НАТО стала угроза возможного применения Россией ядерного оружия. По его словам, в Хельсинки такую угрозу увидели после начала военной операции на Украине.