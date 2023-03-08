Пушков негативно отозвался о новой версии взрывов на «Северных потоках» Пушков: статья в NYT о «Северных потоках» является неудачной попыткой дезинформации

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Алексей Пушков

Неудачной попыткой дезинформации назвал статью американской газеты The New York Times об инциденте на «Северных потоках» член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, таким образом разведка США пытается «отвернуть» все обвинения против своего государства. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Ранее издание NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины либо и те и другие, действовавшие в составе одной группы. При этом в Вашингтоне не нашли никаких доказательств возможной причастности со стороны властей России или Украины.

Чуть позже немецкая газета Die Zeit сообщила о том, что следователи обнаружили судно, связанное с Украиной, которое может быть причастно к подрыву «Потоков».

Разведка США пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве «Северного потока» и перенести их на некие невнятные «проукраинские группы» (что за чушь?), которые, даже существуй они, не имели бы технической способности осуществить такую операцию. За подрывом стояло высокотехнологичное государство. Неудачная попытка дезинформации, — написал Пушков.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский, комментируя статью в NYT, заявил, что до конца марта в Совете Безопасности ООН пройдет голосование по российскому проекту резолюции с призывом к генеральному секретарю международной организации создать комиссию для расследования инцидента на «Северных потоках».