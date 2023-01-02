Пушков назвал три места, где может начаться война ведущих держав Пушков: война ведущих держав может начаться с Украины, Тайваня или Корейского полуострова

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Украина, Тайвань и Корейский полуостров — три места, где возможен военный конфликт с участием ведущих держав мира, сообщил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. При этом он особо выделил Украину, отметив, что это наиболее вероятная точка такого противостояния из-за политики США и их союзников по НАТО.

Украина, Тайвань и Корейский полуостров — вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира, — написал Пушков.

Сенатор добавил, что стычки между Грецией и Турцией, территориальные споры Индии и Китая к третьей мировой войне не приведут. Не станет, по его словам, точкой столкновения ведущих стран и Сирия. Зоной повышенной угрозы конфликта между Россией и США эта страна была несколько лет назад, но ситуация изменилась, поскольку США и их союзникам пришлось отступить, добавил Пушков.

Ранее эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли заявил, что мир подошел к конфликту великих держав ближе, чем во времена холодной войны. Он описал пять возможных сценариев вероятной третьей мировой войны, также упомянув среди возможных регионов ее начала Украину, Тайвань и Корейский полуостров.

Экс-президент Польши Александр Квасьневский также предположил, что мир находится на пороге третьей мировой войны. Он назвал свидетельствами разрушения старого мирового порядка избрание Джо Байдена президентом в США и противоречия, которые обострились между Китаем и Тайванем.