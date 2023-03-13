Пушков назвал, во что превратились США под воздействием Украины Пушков: Украина стала прислужницей США, пытающейся диктовать свою волю хозяину

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Алексей Пушков

Администрация президента США Джо Байдена превратилась в заложницу Киева, а сама Украина стала прислужницей, которая при этом пытается диктовать свою волю хозяину. Такое мнение высказал в своём Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

Администрация Байдена своими бездумными поставками оружия Киеву, а также своими маневрами в ООН и своей риторикой («Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется») превратила сама себя в заложницу позиции Киева. Из клиента США Украина превратилась в ту самую прислужницу, которая пытается диктовать свою волю хозяину, — написал сенатор.

Он также добавил, что хотя Украина и продолжает зависеть от США в рамках поставок вооружений, однако и сами Штаты впали в зависимость «от собственных деклараций и собственных военных вкладов». По словам Пушкова, сложившаяся ситуация напоминает «ловушку во Вьетнаме», когда американское руководство заявило, что уйдет из страны «только когда одержит победу». В результате Вашингтон в очередной раз лишает себя возможности для маневра, резюмировал сенатор.

Ранее Пушков назвал признаком политического сумасшествия заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости пересмотра числа ядерных боеголовок для противостояния России и Китаю. Он отметил, что американский политик не думает, на что будут похожи непосредственно США в случае ядерного конфликта.

Также Пушков заявил, что между Китаем и США начался «глубокий» конфликт, который постепенно развивается. Парламентарий добавил, что конфликт избежать не удастся из-за шагов, которые были приняты обеими странами. По его словам, одним из таких решений стало намерение американских властей ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом.