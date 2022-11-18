Пушков назвал виноватых в наглости Зеленского Пушков: Запад сам виноват в поведении Зеленского после ракетного инцидента в Польше

Фото: Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на публикацию британской Financial Times о том, что в НАТО недовольны поведением украинского президента Владимира Зеленского после ракетного инцидента в Польше. Он в Telegram отметил, что украинский лидер повел себя так, как позволял ему прежде Запад.

В западных столицах раздражены, но виноваты сами: именно они своим поведением убедили Украину, что будут всегда на ее стороне, — подчеркивается в его сообщении.

Британское издание ранее указало на упорное желание Зеленского убедить мир в том, что Украина не имеет отношения к падению ракет в польской деревне, хотя имеются доказательства.

Пушков считает, что сейчас в Киеве «перегибают палку», поскольку речь идет о реакции Запада и его собственной безопасности.

А ею там рисковать из-за украинской ракеты ни в коей мере не хотят. Не случайно даже Варшава дала задний ход, — констатировал сенатор.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что руководству Украины следует осторожнее комментировать инцидент с падением ракеты на территории Польши. Зеленский при этом выражал уверенность в том, что упавшие ракеты не были украинскими.