Пушков назвал условие предотвращения энергетического и пшеничного кризиса

Алексей Пушков / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков назвал главное условие предотвращения в мире энергетического и пшеничного кризиса. Это предоставление России гарантий безопасности, написал в Telegram-канале политик.

По его словам, Запад вместо этого взял курс на удушение России санкциями.

Вместо этого (гарантий безопасности. — NEWS.ru) увлечённые игрой в подчинение мира, на Западе по большому счету «проглядели», что глобализация — это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада, — написал сенатор.

Так Алексей Пушков прокомментировал обложку журнала The Economist, на которой изображены три пшеничных колоса с зернами в виде черепов. Над ними написано: «Грядущая продовольственная катастрофа».

Накануне политик раскритиковал США и их инициативу выделить $215 млн на противостояние глобальной катастрофе. Именно политическая стратегия Белого дома, отметил сенатор, и стала первопричиной экономических проблем.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков заявил, что ФРГ предстоит заплатить «немалую цену» в случае отказа от российской нефти. При этом отказаться от российского газа для Берлина будет ещё сложнее.