Пушков назвал «самообманом» надежды украинцев на процветание в составе ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков заявила, что надежды Киева на процветание Украины в составе Евросоюза имеют мало общего с реальностью. Парламентарий удивился уровню общественного самообмана в стране и отметил, что за девять лет в стране ничего не изменилось. Так политик прокомментировал новый общественный опрос, который показал, что 89% украинцев уверены, что Украине через десять лет в составе Евросоюза станет процветающей страной.

Уровень общественного самообмана на Украине по-прежнему зашкаливает. В 2014-ом году большинство было убеждено, что Украина через 10 лет станет процветающей страной в составе ЕС. Прошло 9 лет — и что? Результат прямо противоположный, — написал Пушков.

Он назвал потерю российского рынка в 2014 году одной из причин экономического спада Украины до начала специальной операции.

Американский аналитик Мартин Армстронг ранее заявил, что США могут перестать существовать после 2032 года из-за массовых социальных потрясений и финансового краха. Эксперт также указал на то, что выборы президента 2024 года могут не состояться из-за крайнего обострения политической борьбы. Он добавил, что из-за всего того, что происходит в Соединенных Штатах, «Америка разрушается». По его словам, поддержка Украины в текущем конфликте также является частью проблемы.