Пушков заявил, что ФРГ переломила хребет прежних отношений с Россией Пушков: отказ ФРГ от поставок газа привел к разрыву между РФ и Европой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Отказ властей ФРГ от поставок российского газа по «Северным потокам» привел к «большому разрыву» прежних отношений между Россией и Европой, заявил сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он написал, что подрыв газопроводов перечеркнул даже теоретическую возможность возобновления поставок газа в Германию. О провокациях на «Северных потоках» стало известно 26 сентября 2022 года.

Произошло то, что я называю «Большим разрывом» между Европой и Россией. Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по «Северному потоку». А подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» поставил крест даже на теоретической возможности возобновления газового потока в Германию, — заявил Пушков.

По словам сенатора, поставки газа служили основой особых отношений между Москвой и Берлином даже во время холодной войны. Пушков подчеркнул, что прекращение поставок «отбрасывает ситуацию» к периоду заключения соглашения «газ-трубы», которое произошло в 1970 году. Именно тогда началось газовое сотрудничество между СССР и ФРГ.

Поставки газа служили основой особых отношений между Москвой и Берлином даже в период холодной войны. Их прекращение отбрасывает ситуацию к периоду до знаменитого соглашения «газ-трубы», заключенному между СССР и ФРГ при Брежневе и Брандте более 50 лет назад, — добавил Пушков.

Диверсии на трубопроводах произошли 26 сентября. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что расследование взрывов на трубопроводах сейчас не ведется. Он подчеркнул, что подрывы осуществила та сторона, которой выгоден транзит газа через Украину. Инцидент президент охарактеризовал как акт международного терроризма.