Пушков назвал последствия решения G7 ограничить цену на российскую нефть Сенатор Пушков: Запад проиграет после решения ограничить цену на нефть из России

Фото: Gazprom/Global Look Press

Устанавливая потолок цен на российскую нефть, Запад рискует проиграть в экономическом противостоянии с РФ. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. Он отметил, что страны Запада готовы на любые жертвы, чтобы не допустить победы России над Украиной.

Европа разрывает энергетическую пуповину, связывавшую ее с Россией. Но в силу огромных ресурсов, имеющих в распоряжении России, Европа рискует и проиграть, — написал Пушков.

Он подчеркнул, что западный мир готов пойти на значительные жертвы, чтобы не допустить «победы России над Украиной», а также «загнать российскую экономику в черную дыру». По мнению сенатора, сейчас происходит соревнование между российскими ресурсами и западными санкциями. Это состязание и покажет, кто станет в итоге мировым лидером, резюмировал Пушков.

На минувшей неделе страны G7 подтвердили план ввести так называемый «лимит цен» на российскую нефть, а также запретить услуги по морской перевозке нефтепродуктов из России, если их не станут покупать по ограниченной цене.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Россия откажется от продажи нефти тем государствам, которые введут на нее ценовой потолок. По ее словам, Москва сможет переориентировать поставки топлива в те страны, которые будут готовы к сотрудничеству. Набиуллина отметила, что потенциальное снижение объемов экспорта незначительно повлияет на показатели платежного баланса.