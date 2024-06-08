Пушков объяснил, почему саммит по Украине станет «сотрясанием воздуха» Пушков: отсутствие Гутерриша на саммите по Украине делает встречу бессмысленной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Алексей Пушков

Отсутствие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммите по Украине в Швейцарии является самым последним сигналом о том, что все мероприятие является политической формальностью, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, это уже признали и США. По этой же причине на встречу не приедет президент Джо Байден, добавил сенатор.

Генеральный секретарь ООН Гутерриш принял решение не принимать участия в конференции по Украине, которую западный альянс проводит 15–16 июня в Швейцарии. Это самый последний сигнал о том, что конференция станет не более, чем сотрясанием воздуха, политической формальностью, — написал Пушков.

Присутствие вице-президента США Камалы Харрис — это ни о чем, добавил сенатор. Это не является секретом как в незападном, так и в западном мире.

О том, что генсек ООН не поедет на конференцию, сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик накануне. Организация будет представлена на соответствующем уровне, уточнил он. Источник в ООН при это сообщал, что, вероятно, организация не будет ставить подпись под итоговым документом саммита. Организация будет представлена на мероприятии в качестве наблюдателя.