Пушков назвал полезной для финнов информацию о контрабанде оружия с Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что поставляемое Украине оружие возвращается в страну и попадает в руки к преступникам. Парламентарий назвал опубликованные финской полицией данные полезной для граждан страны. Он добавил, что у финнов больше не будет никаких иллюзий на этот счет.

Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было, ― написал Пушков в своем Telegram-канале.

Финские правоохранительные органы отметили, что в руках преступных банд в стране оказались штурмовые винтовки военного ведомства, которые были отправлены Киеву в рамках помощи. Предположительно, они поставляются в Финляндию контрабандными путями, налаженными байкерской группировкой Bandidos MC, у которой есть свои отделения во всех крупных украинских городах.

Ранее сообщалось, что в даркнете начали появляться крупные магазины, где можно приобрести широкий ассортимент оружия с Украины. Продавцы обещают доставить заказы во многие страны, в том числе в США, Германию и государства Африки. Генсек Интерпола Юрген Шток предупреждал, что значительная часть оружия, которое поставляется Украине различными странами, может оказаться на черном рынке и попасть в руки преступников.