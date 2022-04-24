Пушков назвал отношения с Германией «новой реальностью» Пушков: Германия взяла курс на сворачивание отношений с Россией

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что Германия выбрала для себя стратегический курс, который предусматривает сворачивание отношений с Россией. При этом для Берлина это не временное решение, отметил он в Telegram.

Курс на сворачивание отношений с Россией — курс не временный, а стратегический для Германии, — пояснил сенатор.

Пушков добавил, что выбранному курсу Берлина не противоречит его стремление поддерживать минимальный диалог с Москвой, а также продолжающиеся закупки в России энергоносителей из России.

Такова новая реальность. Из неё и следует исходить, — считает член Совфеда.

Ранее стало известно, что рейтинг немецкого канцлера Олафа Шольца стремительно рухнул до 49%. Это рекордно низкий уровень доверия к политику. Немцы также недовольны работой правительства. Около 55% респондентов не удовлетворены проводимой им политикой. Поддерживает правительство только 35% опрошенных.