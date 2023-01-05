Пушков назвал отношения России и Запада «ледяной войной»

Фото: Совет Федерации

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков назвал отношения России и Запада «ледяной войной». В своем Telegram-канале он написал, что в данный момент ситуация еще хуже, чем была в период крайнего обострения холодной войны.

США не хотят быть обвиненными в стремлении вернуться к холодной войне — Cold War, но на деле ведут против России Ice War — «ледяную войну». Нынешнего состояния «большого разрыва» всей суммы отношений между Западом и Россией не было даже в моменты крайнего обострения ситуации в годы холодной войны, по крайней мере с середины 1950 годов, не говоря уже о периоде разрядки, длившейся с конца 1960-х до конца 1970-х годов, — написал Пушков.

Член Совета Федерации полагает, что случившееся является прямым следствием политики США по расширению НАТО на восток и «включения в американскую орбиту» стран постсоветского пространства, особенно важных для России в вопросах безопасности.

18 декабря посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон в отношениях с Москвой руководствуется постоянным желанием самоутверждаться. Все говорит о том, что по Белому дому до сих пор бродят призраки холодной войны, отметил он.

В октябре Белый дом опубликовал новую стратегию нацбезопасности. В документе говорилось, что ее главными целями являются защита американцев и обеспечение экономических возможностей. В документе упоминается и Россия. США намерены сдерживать «представляющую опасность» РФ и конкурентную борьбу с Китаем, рассчитывая одержать в ней победу.