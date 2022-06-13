Пушков назвал крупнейший провал Меркель на посту канцлера Пушков: остановка сертификации «СП-2» стала крупнейшим провалом Меркель на посту канцлера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Остановка сертификации трубопровода «Северный поток — 2» произошла в связи с украинской политикой, проводимой бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Это стало её кпунейшим провалом на государственном посту. Такое мнение выразил в своём Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков. Он также напомнил, что Меркель поддержала смену власти в Киеве и была сторонницей западного пути развития Украины.

В итоге детище Меркель — «Северный поток — 2», — в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стал жертвой ее же политики поощрения агрессивных сил в Киеве. Вероятно, это и был ее самый крупный провал — с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов Германии, — написал Пушков.

Он также добавил, что Меркель является ответственной за всё происходящее в настоящее время на Украине.

Ранее Ангела Меркель рассказала, почему не участвует в качестве посредника в урегулировании конфликта на Украине. По словам политика, её просто никто об этом не просил.

Также экс-канцлер объяснила, почему была против ускоренной процедуры принятия Украины в НАТО в 2008 году. По её словам, Украина в то время была «разделённой страной», а кроме того, канцлер понимала, что подобному шагу стала бы препятствовать Россия.