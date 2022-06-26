Пушков: НАТО готовится к военному столкновению в Европе

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Североатлантический альянс ведет подготовку к военному столкновению в Европе, считает глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков. Так он прокомментировал статью, опубликованную испанской газетой El Pais, в которой говорится о том, что на предстоящем саммите в Мадриде Блок может принять решение о крупнейшем военном развертывании со времен окончания холодной войны.

НАТО готовится к военному столкновению в Европе, — написал Пушков в Telegram-канале.

Авторы статьи пояснили, что союзники по НАТО готовы приступить к интенсивной гонке вооружений, чтобы превратить Восточную Европу в форт с тысячами солдат и большим количеством вооружения. Таким образом, по мнению журналистов, Альянс хочет дать понять, что готов ответить на агрессию против любого государства-члена.

Накануне издание Asia Times написало, что США и НАТО столкнулись с двумя большими проблемами из-за поставок вооружений Киеву. По мнению авторов статьи, первой трудностью является затягивание украинского конфликта, а второй — угроза эскалации ситуации в Азии. Запасы оружия у западных стран постепенно заканчиваются, по этой причине у Альянса может не остаться ресурсов, чтобы оперативно реагировать на вышеназванные кризисы, указано в публикации.