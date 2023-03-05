Пушков: глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что между Китаем и США начался «глубокий» конфликт, который постепенно развивается. Парламентарий добавил, что конфликт избежать не удастся из-за шагов, которые были приняты обеими странами. По его словам, один из таких решений стало намерение американских властей ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом.

Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты, — написал Пушков.

Подписчики сенатора указали на то, что Вашингтон не справится с таким количеством активных конфликтов, в которые он себя втянул.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США хотели бы видеть со стороны Китая помощь Украине в плане «самообороны», сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что Пекин также должен осудить специальную операцию России. Он также напомнил о недопустимости предоставления военной помощи Москве в рамках СВО. Он признался, что американские власти пока не видят признаков готовности со стороны КНР предоставить такую поддержку РФ.

Бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь в статье для газеты написал, что США пытаются помешать Китаю выстроить прочный альянс с Россией обвинениями о поставках оружия для нужд СВО. Журналист отметил, что Вашингтон напуган перспективой «возможного объединения» Москвы и Пекина. По его словам, в США не хотят затягивать конфликт на Украине.