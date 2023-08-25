Пушков: Германия стала обслугой уходящего либерального миропорядка

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Германия в XXI веке превратилась в страну, обслуживающую рушащийся глобальный либеральный миропорядок, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, вектор развития ФРГ, направленный на прошлое, идет в противоречие с ориентацией «незападного мира».

В XXI веке Германия превратилась в страну, обслуживающую рушащийся глобальный либеральный миропорядок. В этом ее главное предназначение в глобалистской системе координат — и главный парадокс ее развития, который приводит к конфликту с новым многополярным миром, — сказал парламентарий.

По мнению Пушкова, из Германии постепенно делали витрину глобального либерализма, на место национальных интересов были поставлены идеологические установки. В результате такой политики между ФРГ и Россией случился большой разрыв, добавил сенатор.

Ранее Пушков заявил, что власти США отрицают конкуренцию с БРИКС, чтобы «сохранить лицо». Он уверен, что содружество, куда со следующего года войдут еще несколько стран, будет неизбежно играть геополитическую роль соперника американцев. Сенатор также указал на единодушный отказ стран — членов БРИКС и всех кандидатов в это объединение поддержать антироссийские санкции Запада. Это «уже есть акт геополитики», считает сенатор, как и призывы отказаться во взаимных расчетах от доллара.