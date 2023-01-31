Пушков: экс-лидеры ФРГ были бы в ужасе от нынешнего руководства страны

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

К управлению в Германии пришли самоуверенные люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации в политике, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, нынешнее руководство страны не знает цену миру, о чем свидетельствуют слова лидера немецкой партии «Христианско-демократический союз» Фридриха Мерца о том, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок сделала «подарок» Кремлю, сказав о «войне» Европы с Россией.

К руководству ФРГ пришли самоуверенные, но не подготовленные к большой политике люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации. Бывшие германские лидеры — от Брандта до Коля, пережившие вторую мировую и знающие цену миру, как и цену войны, были бы в ужасе от таких преемников, — подчеркнул Пушков.

Ранее Мерц назвал заявление главы МИД ФРГ о том, что Европа «ведет войну с Россией», «подарком» для Кремля, предположив, что Москва сможет использовать слова дипломата в свою пользу. Он назвал недопустимыми подобные ошибки в столь напряженной политической ситуации: по его словам, такие ошибки вскрывают внешнеполитические проблемы страны и угрожают потерей поддержки населения.