Пушков: CША не готовы к военному противостоянию с КНР Пушков: решение Пелоси не посещать Тайвань говорит о неготовности США к противостоянию с КНР

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Отказ спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси от посещения Тайвань демонстрирует неготовность Вашингтона к военному противостоянию с Пекином. Китай одержал моральную победу, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

В итоге Пелоси на Тайвань не полетела — от греха подальше. <...> США — при всей их устрашающей либерально-демократической риторике и склонности к провокациям — показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьезному инциденту, способному перерасти в такой конфликт. Моральная победа Китая, — написал он.

Азиатское турне Пелоси началось 30 июля. Первоначально она запланировала посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею, и Японию, а также Тайвань. Однако незадолго до этого КНР выступила против визита Пелоси на Тайвань Пекин пригрозил ввести бесполетную зону, а местные СМИ отметили, что приезд представителя Вашингтона грозит стать поводом для «большой войны». В результате Тайвань исчезиз программы поездки Пелоси.

Профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг заявил, что спикер палаты представителей Конгресса США, планируя посетить Тайвань, допустила ошибку. Ей не следовало публично рассказывать о своих намерениях и визит получился бы неожиданным для Пекина.