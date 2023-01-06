Пушков: Байден подтвердил, что США и Запад воюют с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что президент США Джо Байден подтвердил, что Запад воюет с Россией с помощью Украины. Так парламентарий прокомментировал слова хозяина Белого дома, который призвал усилить западную поддержку Украине поставками военной техникой для противостояния России.

Байден вновь подтвердил, что США и Запад в целом опосредовано воюют с Россией на Украине, — написал Пушков.

Подписчики согласились с мнением политика и добавили, что не следует больше вести переговоры с представителями США.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине перешла к «ключевому этапу». По его словам, западные союзники должны оказать поддержку Киеву. Американский лидер при этом не стал уточнять причину такой оценки происходящего.

Читатели британского издания The Daily Mail в свою очередь раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который пообещал и дальше поддерживать Украину в ходе разговора с президентом Владимиром Зеленским. Некоторые назвали главу правительства «идиотом» и «странным лидером». Многие призвали власти обратить внимание на внутренние проблемы в стране.