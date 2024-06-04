Пушистый «спецбоец» помогает ВС России на передовой МЧС России: бойцам ВС России в зоне СВО помогает кошка Маруся

Фото: t.me/mchs_official*

Кошка Маруся около полугода помогает российским солдатам в зоне спецоперации, спасая от мышей продовольствие, сообщило МЧС России. Пушистый «спецбоец» прибыл на передовую из пожарно-спасательной части Орловской области.

Маруся очень ласковая. Ее дисциплине может позавидовать любой. Благодаря ей в редкие минуты отдыха чувствуется домашнее тепло, — отметил солдат с позывным Курск.

Недавно Маруся порадовала свой отряд «Семенычи» пополнением — родила пятерых котят. Как отметили в МЧС, бойцов отряда «много не бывает».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в районе Волчанска и близлежащих к нему населенных пунктов. Он подчеркнул, что у украинской армии для попытки наступления осталось только одно направление — Харьковское.

По мнению Дандыкина, масштаб у потенциального контрнаступления будет меньше, так как у Киева нет возможностей вести его активно из-за превосходства армии России в огневой мощи, боевом опыте и мотивации. Он предположил, что ВС РФ на некоторых участках, где ведутся встречные бои, могут находиться в активной обороне. Дандыкин считает, что Киеву вряд ли удастся вернуть под контроль какие-либо территории.