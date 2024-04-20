Пушилин выразил соболезнования близким погибшего военкора «Известий» Пушилин выразил соболезнования близким погибшего на СВО военкора Еремина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пyшилин

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшего корреспондента «Известий» Семена Еремина, об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам главы республики, ему тяжело осознавать случившееся.

В результате атаки дрона противника на Запорожском направлении погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин. <...> Тяжело осознавать случившееся. Глубокие соболезнования родным и близким Семена, — написал Пушилин.

Он отметил, что Еремин одним из первых с российскими подразделениями зашел в Мариуполь и Волноваху. Корреспондент показывал жизнь бойцов на передовой и продвигался вперед вместе с ними, добавил глава ДНР.

Ранее газета «Известия» сообщила о гибели военкора Семена Еремина в зоне спецоперации. Он работал на этой должности с 2017 года. Также Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Общественная палата (ОП) России будет ходатайствовать о награждении Еремина орденом Мужества посмертно. Член ОП РФ Александр Малькевич рассказал, что коллеги 42-летнего военкора потрясены произошедшим. Еремин с первых дней спецоперации работал в зоне боевых действий, был автором сильных и пронзительных репортажей, констатировал он.