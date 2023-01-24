Пушилин сообщил об успешной зачистке Краснопольевки

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live», что населенный пункт Краснопольевка в районе Соледара зачищен. Также под контроль Вооруженных сил России перешло село Двуречье.

И Краснопольевка защищена, сейчас мы говорим и о Двуречье, — сказал Пушилин.

В свою очередь командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в восточной и южной частях Артемовска идут бои. По его словам, подразделения ЧВК «Вагнер» и Минобороны очень хорошо продвигаются. В скором времени можно будет говорить об оперативном окружении находящихся в городе подразделений ВСУ, отметил он.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российской армии удалось взломать первую линию обороны ВСУ на отдельных участках фронта в регионе. Он отметил, что основная линия обороны украинских сил была выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.

Позднее Рогов сообщил, что украинский Генштаб в срочном порядке стягивает резервы ВСУ в Запорожскую область. Он пояснил, что переброска военных осуществляется из ряда направлений, в том числе с Запорожско-Криворожского, из Днепропетровской области, Кривого Рога и других, «чтобы отрабатывать тяжелой артиллерией и РСЗО».