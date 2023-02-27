Пушилин рассказал о создании в ДНР батальона из военнопленных ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские военнопленные в исправительном учреждении Донецкой народной республики

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» подтвердил создание добровольческого батальона, куда вошли украинские военнопленные. По его словам, в регионе в плен попали тысячи солдат ВСУ.

Есть из кого выбирать, есть кому одуматься, есть кому принять такое решение — может быть, непростое решение, — сказал Пушили.

О создании в ДНР добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого ранее сообщил представитель силовых структур республики. По его словам, туда вошли по меньшей мере 200 украинских военнопленных. Он пояснил, что изначально планировалось создать небольшой батальон, но число желающих стало значительно выше, чем предполагалось.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Киев начал принудительную мобилизацию граждан страны призывного возраста, желающих выехать через страны Балтии в Россию или из Польши на территорию Белоруссии. Собеседник рассказал, что попытки выезда пресекаются, а граждан возвращают в страну и после направляют в войска.