Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска Пушилин: ситуация на флангах Артемовска стабилизируется

Фото: МО РФ

Вооруженным силам России удалось стабилизировать ситуацию на флангах Артемовска, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live». Одним из самых горячих участков остается Южно-Донецкое направление, добавил он.

Удерживаются фланги, ситуация там уже стабилизируется <...> Самые горячие точки у нас — их две именно на территории фронта по линии Донецкой Народной Республики — это Южнодонецкое направление, Урожайное, Старомайорское, где противник, — уточнил Пушилин.

Вооруженные силы не дают противнику закрепиться в Урожайном, поэтому населенный пункт можно считать частью «серой зоны», добавил он. По словам Пушилина, по ВСУ активно работают артиллерийские и авиационные подразделения. Украинская армия не способна даже начать наступление на этом участке, добавил врио главы ДНР.

Ранее военный корреспондент Станислав Григорьев посетил окраины Артемовска, где здания превратили в настоящие цитадели для сдерживания ВСУ. Журналист показал так называемый Дом героев, который являлся крайней позицией российских сил.

Добраться даже до этой постройки невероятно тяжело, добавил военкор. Территория до него хорошо простреливается, а Вооруженные силы Украины не жалеют ни мин, ни патронов.