Пушилин рассказал, как ВСУ могут попасть в Артемовск Пушилин: у ВСУ осталась всего одна дорога, чтобы попасть в Артемовск

Фото: МО Украины

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в эфире «Соловьев Live», что у украинской армии осталась всего одна дорога, чтобы безопасно попасть в Артемовск, остальные пути отрезаны. По его словам, в городе продолжаются тяжелые боевые действия, ВСУ перебрасывают дополнительные резервы и технику.

Здесь, конечно, надо аккуратно говорить, мы это больше можем черпать из украинских ресурсов, <...> и согласно их утверждениям, осталась уже только одна дорога, которая позволяет относительно безопасно попасть в Артемовск, — сообщил он.

Военный корреспондент Андрей Коц ранее заявил, что взятие под контроль дороги в Константиновку ослабит группировку ВСУ в Артемовске. Именно по этой трассе в ДНР украинским войскам подвозят боеприпасы и подкрепление.

Ранее командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что идут бои в восточной и южной частях Артемовска. По его словам, подразделения ЧВК «Вагнер» и российские военнослужащие очень хорошо продвигаются. В скором времени можно будет говорить об оперативном окружении находящихся в городе подразделений ВСУ, отметил он.