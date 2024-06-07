Пушилин рассказал, как восстанавливается жизнь у жителей Авдеевки Пушилин: в Авдеевке относительно Артемовска активно налаживается мирная жизнь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

В Авдеевке относительно Артемовска активно налаживается мирная жизнь, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в беседе с корреспондентом NEWS.ru на полях ПМЭФ. Он подчеркнул, что если сравнивать результаты с Мариуполем, то они достаточно скромные, в первую очередь из-за близости к линии фронта.

Слишком много внимания со стороны противника в плане нанесения ударов и запуска беспилотников и прочего. Но тем не менее мы видим, что многие меры соцподдержки для жителей Авдеевки оказываются. Это, конечно, мало, мы в кулуарах форума проводили обсуждение, как будет восстанавливаться электроэнергетика для города, газоснабжение и водоснабжение, — отметил Пушилин.

Ранее премьер-министр республики Евгений Солнцев рассказал, что процесс разминирования Авдеевки в Донецкой Народной Республике займет еще порядка трех месяцев. По его словам, после этого в городе должны начаться восстановительные работы.

Премьер-министр добавил, что восстановление основных схем снабжения начнется не раньше, чем будет полностью разминирована и отдалена линия боевого соприкосновения. При этом для жителей Авдеевки подготовят два пункта временного размещения на время холодов. Там люди смогут провести зиму в комфортных условиях.