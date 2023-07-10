Пушилин прокомментировал передачу кассетных боеприпасов Украине Пушилин: украинский режим и ранее использовал кассетные боеприпасы, ВС РФ нужно применять превентивные меры

Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

Врио главы ДНР Денис Пушилин

Украинский режим и раньше применял кассетные боеприпасы, поэтому нужно предпринимать превентивные меры, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24". Кроме того, он добавил, что такие действия ВСУ недопустимы.

Украинский режим и до этого применял кассетные боеприпасы, и во многом старались это отрицать, и в американском руководстве называли это военным преступлением, но сейчас эта грань пройдена, - сказал Пушилин.

Пушилин добавил, что ВС РФ нужно усилить противодействие и использовать превентивные меры, уничтожая эти боеприпасы в процессе подготовки.

Ранее президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Заместитель помощника министра обороны странны Лора Купер сообщила законодателям, что Пентагон определился: кассетные боеприпасы будут полезны украинской армии.

Кассетные боеприпасы входят в новый пакет военной помощи Киеву на $800 млн, принятый на прошлой неделе. Туда также входят 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 32 боевых машины Bradley и такое же количество бронетранспортеров Stryker, системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровая гаубица.

Несмотря на то что в арсенале Вашингтона есть сотни тысяч такого вида припасов, количество, передаваемое Украине, останется в тайне. При этом Вашингтон будет продолжать оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется.