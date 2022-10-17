Пушилин отчитался об обмене пленными с Украиной Пушилин рассказал о состоявшемся обмене пленными между Россией и Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Пyшилин

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что 17 октября между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. Ранее он сообщал, что обмен пройдет в формате «110 на 110» (человек). По его словам, Россия забрала всех 110 соотечественников, в то время как на Украину вернулись лишь 108 человек — две девушки изъявили желание остаться в РФ.

Обмен завершён. По факту получилось: мы забрали 110 человек; отдали 108 человек. 2 женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России, — написал Пушилин.

Ранее он уточнял, что в числе россиян, которые вернутся на родину, значатся в том числе 80 моряков. Украинская же сторона должна получить в основном женщин.

Утром Народная милиция ЛНР заявила о возвращении 11 военнослужащих из украинского плена в результате обмена. Они были доставлены в одно из медицинских учреждений ЛНР для оценки физического и морально-психологического состояния, а также оказания необходимой медицинской помощи и реабилитации.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что республика и Украина произвели обмен пленными: в ЛНР вернулись 10 военнослужащих Народной милиции. 13 октября Минобороны России заявило, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории Украины возвращены 20 российских военных.