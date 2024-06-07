Пушилин оценил выступление Путина на ПМЭФ Пушилин: Путин дал ясные ответы на вопросы про развитие экономики

Президент Владимир Путин дал ясные ответы на все заданные вопросы в ходе своего выступления на ПМЭФ, в частности, про освобождение территорий ДНР и развитие экономики страны, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в беседе с корреспондентом NEWS.ru на полях ПМЭФ. По его словам, сейчас для республики важна тема экономики.

Мы должны понимать, где будем полезны стране в плане развития экономики. Мы взяли ориентиры, — отметил Пушилин.

Также Пушилин рассказал, что после победы в СВО начнется сложный этап восстановления. По его словам, уже сейчас выстраиваются мастер-планы и генпланы обустройства городов региона.

По его словам, когда вернутся с фронта ребята и у них будет повышенный запрос к чиновникам. Пушил добавил, что надо быть готовыми дать им разъяснение «за что воюем» и как будет развиваться регион.

Кроме того, глава ДНР рассказал, что объемы морских перевозок из Мариупольского порта планируется довести до 10 млн тонн. Сейчас можно говорить пока о сотнях тысяч тонн продукции, пояснил он. Глава региона подчеркнул, что власти сконцентрируются в будущем на морской транспортировке зерна, а также металлургии и угля, которые добывают в республике.