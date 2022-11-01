Пушилин назвал условия ускорения обмена пленными с Украиной Пушилин: обмен пленными происходил бы быстрее, если бы Украина заботилась не об азовцах

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Процесс обмена пленными с Украиной двигался бы намного быстрее, если бы Киев думал в первую очередь о простых солдатах, а не о членах «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «распиаренных командирах», заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Кроме того, по его словам, которые приводит «Радио Sputnik», у России накопился значительный обменный фонд.

У нас есть достаточный обменный фонд. Если бы Украина заботилась в первую очередь не о распиаренных командирах, «азовцах», а об обычных солдатах, ситуация двигалась бы быстрее. Переговоры идут, — рассказал Пушилин.

29 октября Денис Пушилин сообщил об обмене военнопленными с украинской стороной по формуле «50 на 50». По его словам, в числе вернувшихся домой семеро человек из ДНР и двое — из ЛНР.

17 октября он тоже отчитывался о состоявшемся обмене пленными в формате «110 на 110». По его словам, Россия забрала всех 110 соотечественников, в то время как на Украину вернулись лишь 108 человек — две девушки изъявили желание остаться в РФ.