Пушилин: Марьинка скоро перейдет под контроль российских войск

Фото: Министерство обороны РФ

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах российских военных в районе населенного пункта Марьинка. В эфире Россия-24 он отметил, что в скором времени город перейдет под полный контроль сил РФ.

Есть определенные успехи, и достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка. <...> Надеюсь, что Марьинка в самое ближайшее время перейдет под контроль российских военных, — сказал Пушилин.

Врио главы ДНР также подчеркнул, что в настоящий момент в Марьинке зачистили все высотки. По его словам, здания контролируются российскими силами.

Кроме того, под контроль ВС РФ перешла железнодорожная станция Соль. Она располагается в районе Соледара.

Железнодорожная станция Соль в районе Соледара перешла под полный контроль российских войск, — отметил Пушилин.

Ранее Пушилин сообщил, что ВС РФ перерезали снабжение ВСУ между Северском и Артемовском. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжили продвижение после взятия под контроль Соледара.

17 января в теробороны ДНР сообщили, что Соледар полностью взят под контроль союзных войск. Советник главы региона Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ не могут маневрировать собственными резервами после того, как российские силы взяли этот населенный пункт. По словам эксперта, сейчас фактически идет защита Артемовска.