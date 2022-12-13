Пушилин рассказал о ситуации на Угледарском и Марьинском направлениях Пушилин заявил о продвижении на Угледарском, Марьинском и других направлениях

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости рассказал, что у ВС РФ есть продвижение на Угледарском, Марьинском, Первомайском, Майорском, Артемовском и других направлениях, однако ситуация на них остается сложной. Он подчеркнул, что каждые 50–200 метров играют иногда существенную роль при взятии под контроль населенных пунктов.

Противник продолжает подтягивать резервы, пытается отбить те позиции, которые потерял. Но, тем не менее, наши подразделения эти контратаки отбивают и продолжают метр за метром продвигаться уже непосредственно в сам населенный пункт Марьинка, — заявил Пушилин.

По словам врио главы ДНР, на Артемовском (Бахмутовском) направлении члены подразделения «Вагнера» зачищают Яковлевку на Соледарском направлении и продолжают работу в окрестностях города Артемовска. Он отметил, что такие действия необходимы для создания условий для «уже более полноценной зачистки непосредственно самого Артемовска».

Кроме того, Пушилин отметил, что киевские войска предпринимают попытки контратак на Краснолиманском направлении. По его словам, российской стороне удается удерживаться на позициях, но не всегда получается продвигаться вперед.

Что касается Краснолиманского направления, ситуация остается сложной, противник пытается контратаковать, но наши подразделения сейчас удерживают все позиции, не всегда удается продвинуться вперед, — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что под контролем российской стороны находится более 50% территории республики. Процент освобожденных людей еще выше, добавил он.