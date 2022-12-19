Путин наградит Пушилина и Пасечника орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 20 декабря примет участие в церемонии вручения государственных наград в Кремле, передает ТАСС. Высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством» будут удостоены врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Кроме того, к такой же госнаграде будут представлены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий (в миру Владимир Поярков).

Орден «За заслуги перед Отечеством» предназначен для награждения граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Орден имеет четыре степени: I (высшая) и II степени предусматривают награждение знаком ордена и звездой, III и IV — только знаком. Награждение осуществляется последовательно — от IV степени к I.

Ранее Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества. Знака отличия журналист удостоился за «отвагу при выполнении профессионального долга». Военкор ранее снял документальные фильмы про первого главу ДНР Александра Захарченко и штурм донецкого аэропорта.