Пушилин рассказал, как прекратить удары ВСУ по Донбассу Пушилин: для прекращения ударов ВСУ по ДНР надо отодвигать противника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для прекращения ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донбассу следует отодвигать противника на необходимое расстояние, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что делать это нужно не только в отношении Донецка, но и других населенных пунктов.

Только отодвигать противника на должное расстояние. Но не только от столицы, это было бы не совсем правильно, не совсем корректно. Нам нужно отодвигать его и от других населенных пунктов, чтобы он физически не мог доставать. <...> Нам нужно сейчас мало того что освободить территорию ДНР — после этого еще отодвинуть противника с учетом того оружия, которое на тот момент будет у наших оппонентов, — сказал Пушилин.

По его словам, в этой связи предстоит «колоссальная работа». При этом он заявил, что верит «в силу русского оружия» и потому начинает «думать над следующими категориями», а именно — «про развитие экономики».

Ранее Пушилин заявил, что «ошибку» с принадлежностью Одессы и Николаева Украине необходимо исправить, поскольку это русские города, которые должны быть освобождены. Он, в частности, напомнил об исторической принадлежности русскому народу города Николаев, земли вокруг которого были отбиты у крымского ханства в ходе русско-турецких войн.

Пушилин также говорил, что Украина является экономически несостоятельной страной, поскольку она неспособна прожить и месяц без финансовой поддержки от других стран. Глава ДНР отметил плохие экономические показатели Украины, добавив, что «этой страны уже нет, по сути». По словам руководителя региона, поддержка Украины осуществляется в интересах западных государств, перед которыми Киев влез в огромные долги.