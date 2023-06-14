Пушилин присмотрелся к электромотоциклу на выставке ПМЭФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин на выставке ПМЭФ оценил российский электромотоцикл Aurus Merlon, передает Telegram-канал SHOT. Политик признался, что сам катается на мототранспорте, то сейчас не позволяет отсутствие времени и ситуация, но в будущем хотел бы испробовать механизм в движении.

Выглядит очень здорово по заявленным показателям. Запас хода — 250 километров с учетом электрического. Ну, вполне для мотоцикла очень даже достойно, — сказал Пушилин.

Мотоцикл представлен в рамках экспозиции Музея гаража особого назначения. Его максимальная скорость составляет 200 км/ч, а скорость разгона — менее четырех минут. Ездить на мотоцикле можно при температуре воздуха от -25 до +40°C. Вес машины — 350 кг. Предусмотрен антипробуксовочный механизм и функция быстрой зарядки. Ручки и сиденье оснащены подогревом. Поставки электромотоциклов для госорганов могут начаться уже в 2024 году.